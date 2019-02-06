طموحات أومتيتي تتلقى صدمة من برشلونة

2019/02/06 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نادي برشلونة صدمة قوية لطموحاته مدافعه المصاب "صامويل أومتيتي" في العودة والمشاركة مع الفريق.ويرغب الفرنسي في التواجد في مباراة أولمبيك ليون القادمة في

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