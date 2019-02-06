بغداد: مكافحة الاجرام تعتقل متهم لحيازته هويات مزورة لهيئة الحشد الشعبي

2019/02/06 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم لحيازته هويات مزورة لهيئة الحشد الشعبي.وقالت المكافحة في بيان صحفي تلقت " العهد نيوز" نسخة

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