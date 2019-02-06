بومبيو: تنظيم داعش ما يزال نشطاً في العراق

2019/02/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، أن تنظيم "داعش" ما يزال نشطا ولديه بعض الحضور في العراق.وقال بومبيو خلال اجتماع وزراء خارجة دولة التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن وتابعته السومرية نيوز، إن "القوات العراقية حققت تقدما ضد داعش لكن التنظيم لا يزال نشطا ولديه بعض الحضور هناك".

وأضاف بومبيو، "علينا هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن له".انتهى/س

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