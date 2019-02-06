الحشد يعلق على عودة البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها

2019/02/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، في تصريح صحفي، انه" لم تبلغ قيادة العمليات المشتركة حتى الآن بوجود اتفاق بين حكومة بغداد واربيل على إعادة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها".

وبين، ان" تصريحات الياور تأويلية ولا صحة لها بشأن وجود اتفاق على إعادة البيشمركة لكركوك".

وأضاف أن" كردستان العراق تسعى لإرباك الشارع في كركوك من خلال نشر أخبار لا صحة لها تفيد بإعادة انتشار قوات البيشمركة للمحافظة".

موضحا، ان" حكومة بغداد لن تجازف بإعادة البيشمركة مرة أخرى داخل كركوك بعد فرض سيطرتها الاتحادية عليها".

يشار إلى أن الأمين العام لوزارة البيشمركة "جبار ياور" قال في وقت سابق من اليوم، أنه، خلال اجتماع رفيع المستوى مع وزارة الدفاع ، أمس الثلاثاء، تقرر تشكيل خمسة لجان مناطقية مشتركة خاصة بالمناطق المتنازع عليها".

انتهى..م.ر

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