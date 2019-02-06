2019/02/06 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء الأربعاء، عن استشهاد الأسير فارس بارود (51 سنة) من مخيم الشاطئ غرب غزة، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل ريمون إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.

الشهيد الأسير الفلسطيني فارس بارود

وقالت الهيئة، في بيان صحفي “إن الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهاد الأسير بارود لم تتضح بعد، ولكنه تعرض إلى إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية، ولم تقدم له الرعاية الطبية التي كان من المفترض أن توفر له داخل الأسر”.

من جهته، أشار عبد الناصر فروانة مسؤول وحدة الدراسات في الهيئة إلى أن استشهاد الأسير فارس بارود يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 218 شهيدا.



بينهم 63 أسيرا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي.

وحمّلت الهيئة إدارة سجن ريمون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 209 شهداء.

من جهته، قال مكتب إعلام الأسرى حالة من التوتر والغليان تسود كافة السجون بعد استشهاد الأسير فارس بارود نتيجة الإهمال الطبي.

يذكر أن الأسير بارود معتقل منذ 23/3/1991، ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وكان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القُدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر عام 2013، إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيرا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بعد إهمال طبي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بعد إهمال طبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).