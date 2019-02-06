الحلبوسي لرئيس الوزراء الايطالي : العراق بحاجة إلى تعاون استخباري للقضاء على التنظيمات الارهابية

2019/02/06 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،الأربعاء، رئيس الوزراء

الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له.وبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يسهم في تعزيز

آفاق التعاون المشترك.كما أكد الحلبوسي خلال اللقاء عمقَ العلاقات بين البلدين ودور إيطاليا

ومساهمتها بدعم العراق في القضاء على داعش، مشيرا إلى أن الشعب

العراقي يذكر أصدقاءه جيدا. وأضاف رئيس مجلس النواب أن العراق خاض حربا عسكرية حقق فيها النصر على

داعش، وهو بحاجة إلى التعاون الاستخباري؛ للقضاء على التنظيمات

المتطرفة أمنيا وفكريا.وتابع بقوله: "لدينا تحديات تتعلق بإعادة الإعمار ونطمح الى

الاستفادة من خبرات الشركات الإيطالية بهذا المجال، فضلا عن عودة

النازحين لمدنهم؛ لتحقيق الاستقرار، وعلى أصدقاء العراق أن يوفوا

بوعودهم؛ لأننا خضنا حربا نيابةً عن العالم".من جانبه أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن العراق مقبلٌ على مرحلة

مهمة جدا للبناء؛ من أجل الازدهار والاستقرار، مؤكدًا دعم بلاده

للعراق في مجال الطاقة والزراعة والآثار وفي المجالات كافة.

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