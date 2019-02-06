اعادة افتتاح نفق الشرطة ببغداد في هذا الموعد

2019/02/06 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد ،الأربعاء، تحديد موعد لافتتاح نفق الشرطة غربي

العاصمة.

وذكرت الأمانة، في بيان تلقت آفاق ، نسخة منه، أن" موعد افتتاح نفق

الشرطة رسميا امامحركة السير والمرور سيكون مساء الخميس 7 شباط بعد إكمال صيانة

وإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالنفق من إصلاح الجوينات الأرضية

واكساءه بالأسفلت بالاضافة الى صب بارير وسطي يفصل جانبي الطريق

بماكنة البوركيربر ووضع العلامات المرورية والفوسفورية وصبغ المجسر

بأصباغ مقاومة".وأضاف البيان، أن "مدة انجاز النفق بلغت 29 ً يوما فقط" ، مشيرا الى

أن "عملية صيانة النفق انجزت وفق أفضل المواصفات الفنية وقبل نهاية

السقف الزمني المحدد للإنجاز وبنوبات عمل استمرت على مدار اليوم".

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