إجرام بغداد تعلن القبض على متهم بحوزته هويات مزورة

2019/02/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال متهم لحيازته هويات مزورة لهيئة الحشد الشعبي.

وقالت

المكافحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم القاء القبض

على متهم في منطقة حي الخضراء لحيازته هويات مزورة لهيئة الحشد الشعبي”، مؤكدة

“القاء القبض على متهم آخر لقيامه بتزوير (جواز سفر) في منطقة الدورة”.

وأضاف

البيان أنه “القاء القبض على متهم في منطقة ابي غريب لقيامه بتزوير (وصل استلام

عجلة) من الشركة العامة للسيارات والقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير (معاملة تقاعدية)

في منطقة الصالحية”، مشيراً الى “القاء القبض على متهم آخر لقيامه بتزوير

(صك مصرفي) في منطقة الغزالية”.

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