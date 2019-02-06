أمانة بغداد تحدد موعد افتتاح نفق الشرطة

2019/02/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلنت

امانة بغداد، الاربعاء، أن مساء يوم غد سيتم افتتاح نفق الشرطة غربي رسمياً.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “موعد افتتاح نفق الشرطة

رسمياً امام حركة السير والمرور سيكون مساء غد الخميس 7 شباط بعد إكمال صيانة وإصلاح

جميع الأضرار التي لحقت بالنفق من إصلاح الجوينات الأرضية واكساءه بالأسفلت بالاضافة

الى صب بارير وسطي يفصل جانبي الطريق بماكنة البوركيربر”، مشيرة الى “وضع

العلامات المرورية والفوسفورية وصبغ المجسر بأصباغ مقاومة وبمدة انجاز بلغت 29 يوماً

فقط”.

وأكدت

الامانة أن “عملية صيانة النفق انجزت وفق افضل المواصفات الفنية وقبل نهاية السقف

الزمني المحدد للإنجاز وبنوبات عمل استمرت على مدار اليوم”.

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