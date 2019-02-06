العبادي يبحث مع العامري مستجدات الوضع السياسي

2019/02/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الاربعاء ، مع رئيس قائمة الفتح هادي العامري مستجدات الاوضاع السياسية واكمال تشكيل الكابينة الوزارية.

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