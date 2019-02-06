2019/02/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت “منظمة العفو الدولية” ،الأربعاء، إن الإمارات تزود بالأسلحة عصابات ترتكب جرائم حرب في اليمن.وقالت المنظمة إن “الإمارات أصبحت قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات”، لافتة إلى أنه “يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى مجاميع غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة”.وأضافت: “كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العفو الدولية: الإمارات تزود بالأسلحة عصابات ترتكب جرائم حرب في اليمن alansaar.

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