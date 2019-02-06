الوفاق: شعب البحرين لا زال يعاني من حكم الديكتاتوريّة والأحكام التعسفيّة

2019/02/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد نائب أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ حسين الديهي ،الأربعاء، إنّ شعب البحرين لا زال يعاني من حكم الديكتاتوريّة والأحكام التعسفيّة.وقال الديهي في سلسلة تغريداتٍ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ان “ما يحدث اليوم على اللاعب حكيم العريبي يعدّ بمثابة عيّنة على ظلامة هذا الشعب المظلوم”، مبينا إن “شعب البحرين لا […]

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