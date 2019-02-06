قلق عربي تركماني إزاء “صفقة” لتطبيع أوضاع كركوك

2019/02/06 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعرب نواب عرب وتركمان في البرلمان عن محافظة كركوك، اليوم الاربعاء، عن قلقهم إزاء الأنباء المتداولة عن اتفاق بين بغداد وأربيل حول عودة البيشمركة إلى المحافظة.وذكر بيان للنواب تلقى “ناس” نسخة منه، (6 شباط 2019)، أن “الوضع المستقر الذي تشهده المحافظة بعد عمليات فرض القانون كانت منجزاً أمنياً كبيراً ينبغي المحافظة […]

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