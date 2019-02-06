الهميم: الارهاب والتطرف ليس من صلب العقيدة وانما انحراف

2019/02/06 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم، اليوم الأربعاء، ان الارهاب والتطرف وخطاب الكراهية ليس في صلب العقيدة وانما هو انحراف على هامش الفكر.وقال الهميم خلال ملتقى الرافدين المنعقد في النجف وحضرته "الغد برس"، ان "النجف صاحبة المقام الاسمى والدرجة الاعلى وهي واحدة من المدن التي تتفاخر على كل المدن"، مشيراالى ان "الارهاب والتطرف وخطاب الكراهية ليس في صلب العقيدة وانما هو انحراف على هامش الفكر".

وأضاف، ان "الدين وضيفته ان هداية الانسان وسعادته في الدنيا"، لافتا إلى ان "التعدد والتنوع ليست اشكالية وانما ادارة هذا التعدد وصياغة مشروع نهضوي حقيقي اقتصادي وصياغة مشروع سياسي قابل للعيش".وتابع، ان "هناك مشكلة جدل الهوية وسببها فشل الدولة القطرية وانا ابن التجربة العميقة جيل الارهاب ليس الاول وانما هو الجيل الرابع"، موضحا اننا "نجحنا وبامتيار لاربع سنوات في تغيير المزاج العراقي سنيا وشيعيا وكورديا ولكن هل نستطيع ان نراهن على المزاج فقط".وأكمل، يجب ان "نراهن على البرامج وليس على المزاج والعواطف والا سيكون لنا جيل خامس متشدد مدمر".

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