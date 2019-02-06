ملتقى الرافدين في النجف لمناقشة 'التعايش والحوار'

2019/02/06 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برسعقد مركز الرافدين للحوار RCD، اليوم الاربعاء، في النجف الاشرف، حلقة نقاشية بعنوان التعايش والحوار، بعنوان "اسس بناء الوطن المزدهر"، ضمن فعاليات ملتقى الرافدين الذي استمر لمدة ثلاثة ايام في بغداد واليوم الاخير في النجف بمشاركة وفود من اثنين وعشرين دولة.وبحسب بيان المتلقى، وتلقته "الغد برس"، فقد "شارك في الحلقة النقاشية خمسة شخصيات علمائية دينية، كل من سماحة السيد عز الدين الحكيم استاذ في الحوزة العلمية ونجل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم والشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني والمطران شليمون وردوني نائب بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم والشيخ ستار جبار رئيس طائفة الصابئة الميدانيين والشيخ محمد مهدي التسخيري رئيس مركز حوار الاديان والنقاشات في ايران وادار الحلقة النقاشية البروفيسور عبد الامير زاهد رئيس هيأة المستشارين في مركز الرافدين".وقال الحكيم، "شكرا للوفود التي زارت النجف الاشرف والشخصيات الدينية البارزة والنجف تستقبل المختلف والمتنوع وتجمعهم تحت مظلة الحكمة والحوار، ونتحاور اليوم ونحن بجوار امير المؤمنين الذي عاش حاكما للمسلمين ومواطنا صالحا ولابد دراسة شخصيته ومواقفه".ولفت إلى ان "النجف الاشرف التي عاشت زمن الاقصاء والتهميش والتشريد والسجن لكنها بعد 2003 طالبت بالعيش مع التنوع والحوار وحمت جميع الطوائف ونبذت العنف والثأر".

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