يزدا تشارك في اعداد تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول ظاهرة الاتجار بالبشر لعام 2019

2019/02/06 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال تلقت يزدا دعوة من مقرر الامم المتحدة الخاص بظاهرة الاتجار بالبشر، السيدة ماريا غراتسيا، وفريقها وذلك لتبادل الخبرات في اعداد تقرير الامم المتحدة الموضوعي حول ظاهر الاتجار بالبشر و الذي سوف يتم تقديمه في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و ينشر في شهر يوينيو 2019، يتناول النماذج المبتكرة والتحديات الرئيسية […]

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