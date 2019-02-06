2019/02/06 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية شدد اليوم المرجع الشيعي السيد السيسستاني على ضرورة حصر السل(اح بيد الدولة فورا ومواجهة عمليات الخط(ف والاغتيا(ل واعادة النازحين ومواجهة الفكر المتطرف وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لايذاء دول أخرى.حيث كشفت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينسن بلاسخارت خلال مؤتمر صحافي تابعته اليوم الثامن عقب اجتماعها في النجف (110 …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتوى مهمة للسيد السيستاني ستنهي احلام ايران في العراق صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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