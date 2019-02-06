الحكيم: يجب أن تكون عمليات التحالف الدولي بعلم العراق وبموافقته

2019/02/06 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، انه” يجب أن تتم جميع عمليات التحالف الدولي بمعرفة مسبقة من الحكومة العراقية”.وقال الحكيم في كلمة له خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، انه” نأمل استمرار دعم التحالف الدولي لقواتنا”، مؤكدا على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم المساس بها”.واضاف ...

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