الجبهة التركمانية تنفي اتفاق بغداد وأربيل على إعادة البيشمركة إلى كركوك

2019/02/06 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي وجود اتفاق بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية على العودة الى كركوك.

واكد الصالحي عدم وجود اتفاق بين بغداد واربيل على إعادة البيشمركة الى كركوك، من دون اخذ موافقات التركمان والعرب.

وفي السياق نفسه، نفت وزارة البيشمركة وجود اتفاق رسمي مع وزارة الدفاع على عودة البيشمركة الى المناطق المختلطة .

وكشف مصدر كردي في وقت سابق عن توصل اربيل وبغداد لاتفاق يتضمن عودة البيشمركة للمناطق المختلطة بما فيها كركوك.

المصدر اكد وجود اتفاق تم التوصل اليه بين الاقليم والمركز، يقضي بعودة البيشمركة الى المناطق المختلطة على وفق شروط معينة ترضي الطرفين، مبينا ان الشروط تتضمن تحديد اماكن انتشار البيشمركة، وتشكيل غرفة عمليات بقاعدة كي وان شمال غربي كركوك، اضافة الى نوعية قوات البيشمركة التي ستنتشر بتلك المناطق .

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