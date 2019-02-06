عاجل.. رئيس وزراء ايطاليا يصل كوردستان

2019/02/06 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مساء اليوم الاربعاء، الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واستقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له، في مطار اربيل الدولي.

ومن المقرر ان يبحث الجانبان عدة ملفات سياسية واقتصادي وامنية، فضلا عن بحث المواضيع التي تخص الوضع في المنطقة.

وكان كونتي اجرى مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم الخميس مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي، اكد خلاله ان ايطاليا تحاول تقديم يد العون في تدريب قوات الجيش والشرطة في العراق.

واعلنت رئاسة الوزراء العراقية أن عبد المهدي وكونتي عقدا جلسة مباحثات مشتركة في بغداد اليوم، "بحثا خلالها العلاقات العراقية الايطالية وسبل زيادة التعاون في جميع المجالات وتفعيل اللجنة العراقية الايطالية المشاركة، الى جانب بحث جهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

واعرب عبد المهدي عن "اعتزاز العراق بعلاقات الصداقة والتعاون مع ايطاليا وتقديره لوقوفها مع العراق في مواجهة الارهاب، ولدعمها المشاريع الاقتصادية والحيوية والانسانية، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء الايطالي والوفد المرافق له الى العراق وان تحقق نتائج ايجابية لصالح البلدين والشعبين الصديقين".

ونقل بيان لرئاسة الوزراء العراقية عن عبد المهدي إشارته إلى أن "ايطاليا بلد صناعي متقدم ونحن نريد الاستفادة من الخبرات الايطالية في المجال الصناعي والاقتصادي ، وان الشركات الايطالية المعروفة بسمعتها العالمية تعمل في العراق ومرحب بها ونتطلع الى زيادة حضورها ومساهمتها في إعمار العراق، وأمام البلدين فرص كبيرة للتعاون المشترك في الجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافة وغيرها".

وذكر البيان أن كونتي أعلن أن "ايطاليا كانت وستبقى دائما الى جانب العراق وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار، وان الظروف الصعبة التي واجهت الشعب العراقي اصبحت خلف ظهورنا بشجاعة وتضحيات العراقيين وتكاتف جميع اطيافه، وصولا الى تحقيق الهدف المشترك وهو عراق مستقر، مؤكدا دعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، والعمل مع اليونسكو والبنك الدولي للتنقيب وحماية الآثار، الى جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية".

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