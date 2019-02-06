2019/02/06 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد الكرة يبدي عدم موافقته على مواجهة الاولمبي نظيريه العماني والسوري بسبب ارتباط اللاعبين مع اندية الدوري الممتاز

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