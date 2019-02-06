العراق يعتذر عن مواجهة عمان وسوريا

2019/02/06 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره عن عدم تلبية رغبة نظيره العماني لاقامة مباراة ودية امام المنتخب الاولمبي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومباراة اخرى امام المنتخب السوري في الثالث والعشرين منه، بسبب ارتباطات اللاعبين مع انديتهم في الدوري الممتاز.وقال مدرب منتخبنا الاولمبي عبد الغني شهد في تصريح ورد لـ"الغد برس" ان اجتماعا جمع الملاك التدريبي للمنتخب مع رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، ورئيس لجنة المنتخبات فالح موسى، حيث استعرض الجهاز الفني مرحلة اعداد المنتخب للتصفيات الاسيوية التي ستضيفها العاصمة الايرانية طهران اذار المقبل.واضاف ان النقاشات اسفرت عن تقديم الاعتذار عن مواجهة المنتخبين العماني والسوري بسبب ارتباط اللاعبين مع انديتهم في الدوري الممتاز، مبينا ان الاتحاد سيخاطب نظيره العماني لتحديد موعد جديد للمباراتين في الرابع عشر والسابع عشر من اذار المقبل.واشار الى ان الاتحاد سيخاطب ايضا نظيريه القطري والاردني لامكانية اقامة مباريات تجريبية تسبق المغادرة الى ايران للمشاركة في التصفيات.وتابع شهد انه طلب من الاتحاد العراقي توفير معسكر داخلي واخر خارجي تتخلله عدد من المباريات، كما طالب بتفريغ اللاعبين في العاشر من اذار المقبل للدخول في معسكر خارجي سيتم تحديد مكانه في ضوء موافقات اتحادات قطر والاردن وعمان.يشار الى ان المنتخب الاولمبي سيلاعب منتخبات ايران واليمن وتركمانستان في التصفيات المؤهلة للبطولة الاسيوية.

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