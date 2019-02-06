وزير الخزانة الأمريكي: خطة ترامب الاقتصادية تعمل.. ولن نعود للاشتراكية

2019/02/06 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن الخطة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب تعمل، مؤكداً أن بلاده "لن تعود إلى الاشتراكية".





وأضاف ستيفن منوشين في تصريحات صحفية في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الأمريكى يقوم بعمل رائع كما تحدث ترامب عن الليلة الماضية، مشيراً إلى أن الخطة الاقتصادية تقوم بدورها، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي"

وتأتي تصريحات منوشين بعد خطاب حالة الاتحاد والذي ألقاه الرئيس الأمريكي أمس أمام الكونجرس وأشار خلاله أن إدارته تمكنت من تحقيق طفرة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.





وتابع وزير الخزانة أن واشنطن لا نؤمن باقتصاد ذات إدارة مركزية تضع الحكومة قيوداً عليه.





وأشار منوشين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف كثيرة، مضيفاً أن الولايات المتحدة بدات ترى آثار الإصلاح الضريبي.





وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر أن إدارته تمكنت من توفير 5.3 مليون وظيفة و600 ألف وظيفة صناعية خلال العامين الماضيين.





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