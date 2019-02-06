ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

2019/02/06 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة وفقاً لتوقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين.





وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 447.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط الأمريكية سوف ترتفع بنحو 1.3 مليون برميل خلال نفس الفترة.





أما مخزونات البنزين بالولايات المتحدة فقد ارتفعت بمقدار 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 3:32 مساءً بتوقيت جرينتش،تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.6% إلى 53.36 دولار للبرميل.





وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنسبة 0.3% إلى 61.77 دولار للبرميل.





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