2019/02/06 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية الفريق أول أناتولي سيدوروف، اليوم الأربعاء، بأن المنظمة ستأخذ بالاعتبار في أعمالها المقبلة المخاطر التي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما تتخذه روسيا بعد تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما تتخذه روسيا بعد تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).