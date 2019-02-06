الاتحاد العراقي.. الاولمبي يعتذر عن خوض وديتي عُمان وسوريا

2019/02/06 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتذاره عن عدم تلبية رغبة نظيره العماني لاقامة مباراة ودية امام المنتخب الاولمبي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومباراة

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