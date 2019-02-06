محلل سياسي : انسحاب امريكا من معاهدة الصواريخ النووية محاولة لتركيع روسيا

2019/02/06 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المحلل السياسي السوري حميدي العبدلله انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى محاولة لتركيع روسيا واحتوائها وبالتالي السيطرة عليها.

وقال حميدي العبدالله في تصريح للغدير، إن "من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية يقلقها عودة روسيا إلى الساحة الدولية والعمل بشكل ندي لها وللحكومات الغربية".



وأوضح، أن "الولايات المتحدة سيطرت على الحلبة الدولية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن، وأن عودة روسيا وإصرارها على أن يكون لها دور في السياسة العالمية مكافئ للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة ويشكل تهديداً لسياسة الهيمنة والنظام الأحادي الذي أقامته أمريكا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لذلك تعتمد كل الوسائل لتركيع روسيا واحتوائها بدءاً من العقوبات وليس انتهاءً بالانسحاب من معاهد الصواريخ متوسطة المدى".وأضاف أن "روسيا طالبت بحوار لهذه القضايا لدحض المزاعم الامريكية لكن مع ذلك أمريكا أصرت على موقفها وانسحبت من المعاهدة"، مشيرا الى أن هذه المواقف المتوترة "ستقود الى انهيار لأي مستوى من مستويات الانجاز التي تحققت بعد الحرب الباردة وحصراً خلال فترة الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف".





انتهى.ص.هـ.ح.

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