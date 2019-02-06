العمليات المشتركة تعلق على انتشار البيشمركة في كركوك

2019/02/06 | 19:36

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سومر نيوز: بغداد..



نفت العمليات المشتركة، الاربعاء، الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن انتشار الف جندي للبيشمركة ف...

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