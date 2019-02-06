بومبيو: الانسحاب من سوريا لن ينهي الحرب ضد داعش

2019/02/06 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الانسحاب الأميركي المزمع

من سوريا، لن يشكل نهاية للحرب ضد تنظيم داعش. وأضاف بومبيو في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد

داعش في واشنطن أن أن الهجوم الإرهابي في مدينة منبج شمالي سوريا،

يؤكد أن داعش ما يزال يمثل تهديدا للمناطق التي لا يسيطر عليها حسب

تعبيره.وزعم بومبيو أن التحالف الدولي ضد داعش حقق تقدما ضد التنظيم

الإرهابي أسفر عن تحرير نحو سبعة ملايين شخص كانوا في مناطق

تخضع لسيطرته.

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