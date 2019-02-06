بالصور .. السلطات الفنزويلية تصادر أسلحة حربية قادمة من الولايات المتحدة

2019/02/06 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الفنزويلية مصادرة أسلحة حربية مرسلة من الولايات

المتحدة إلى الجماعات المرتبطة بمحاولة الانقلاب تمّ كشفها في المطار

الدولي بمدينة فالنسيا. وأوضحت أن قطعاً ومعدات عسكرية يُفترض أنها مرسلة إلى الجماعات

المرتبطة بالمخطّط الانقلابي ضبطت في باحة التخزين في المطار أثناء

مراجعة البضائع الآتية من ميامي الأميركية.من جهته، أكّد شقيق الرئيس

الفنزويلي الراحلِ هوغو تشافيز أن بلاده لا تستبعد أي تدخل عسكري فيها

عبر الحدود مع كولومبيا، مشدّداً على استعداد كراكاس للتصدي لأي تهديد

بكل الوسائل الممكنة.

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