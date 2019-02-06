مانشستر سيتي – إيفرتون : مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/02/06 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتونمشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم مانشستر سيتي وإيفرتونمانشستر سيتي وإيفرتون مباشرة وحصرياً على beIN SPORTSموعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون ينزل مانشستر سيتي ضيفاً على إيفرتون اليوم الأربعاء 6 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة .مباراة إيفرتون وضيفه مانشستر سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في بث مباشر عبر الانترنت كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.التقديم الفني ويدخل مانشستر سيتي المواجهة القادمة على أرض إيفرتون وهو في وضعية فنية ممتازة مكنته من تخطي عقبة الخسارة أمام نيوكاسل في المرحلة 24 والتفوق على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف مع الرأفة في مواجهة استعاد خلالها هداف الفريق، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو خطورته وأحرز ثلاثية مسطراً إنجازا هاماً حيث أن هذا هو الهاتريك العاشر في مسيرته في الدوري الإنكليزي مع مانشستر سيتي، وبالتأكيد فإن رجال المدرب بيب غوارديولا سيكونون حريصون على تحقيق الفوز في معقل إيفرتون غوديسون بارك والقفز إلى الصدارة في مرحلة هامة من الموسم.مانشستر سيتي في آخر 5 مباريات حقق الفوز 4 مرات وخسر في مباراة وحيدة وبشكل عام خاض الفريق 25 مباراة فاز في 19 وخسر 4 وتعادل في مباراتين وأحرز الفريق 66 هدفاً وهو أقوى خط هجوم في المسابقة علماً بأن الفريق حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.إيفرتون من جانبه يعيش أياماً صعبة مع مدربه البرتغالي ماركو سليفا فالفريق وبرغم التدعيمات الهامة التي حظي فيها قبل انطلاق الموسم الحالي إلا أنه يعاني من التذبذب الشديد في مستواه الفني حيث لقي 3 هزائم في آخر 5 مباريات آخرها كان السقوط على ملعبه أمام ذئاب وولفرهامبتون في المرحلة 25 وهذه كانت الخسارة رقم 10 لفريق مدينة ليفربول مقابل 9 انتصارات و6 تعادلات ويعاني الفريق جداً على الصعيد الدفاعي فقد أحرز 36 هدفاً ودخل مرماه 36 ويحتل المركز التاسع حالياً برصيد 33 نقطة.

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