قرار من عادل عبد المهدي قد يوقع العراق باكبر مشكلة في تاريخه (بسبب ايران) رفضه العبادي سابقا

2019/02/06 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلن اليوم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ، خلال استقباله محافظ البنك المركزي الايراني، ان العراق لن يكون جزءا من منظومة العقوبات ضد ايران.وكشف بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المھدي استقبل اليوم محافظ البنك المركزي الایراني عبد الناصر ھمتي والوفد المرافق له”.واضاف البيان …

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