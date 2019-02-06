عاجل.. العراق يصدر بياناً عسكرياً هاماً حول

2019/02/06 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان هام من قيادة العمليات المشتركة الى الراي العام في العراق بخصوص ما اشيع حول عودة قوات البيشمركة الى كركوك.

هذا نص البيان:

تناقلت وسائل الاعلام مزاعم مفادها موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المسماة متنازع عليها ،وهذه المزاعم كاذبة وعارية عن الصحة ،انما الذي حصل هو اجتماع في وزارة الداخلية للإقليم بتاريخ 4 شباط 2019 بين قادة عسكريين برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ووفد يمثل البيشمركة في الاقليم برئاسة رئيس اركان البيشمركة وعدد من القادة في وزارة داخلية الإقليم في أربيل ،لبحث ومناقشة الثغرات بين خطي تماس القوات المسلحة الاتحادية وقوات البيشمركة والتي تستغلها خلايا داعش لاحداث خروقات امنية ،وقد تم الاتفاق على انشاء مراكز تنسيق مشتركة والقيام بعمليات مشتركة لمعالجة هذه الثغرات والطواريء التي تحصل والتعامل معها بمرونة وتنسيق لضمان الامن والاستقرار في جميع المناطق ،ولم يتم الحديث عن اي تغييرات في خطوط التماس أو حركة القطعات العسكرية في كركوك والمناطق المحاذية للاقليم.

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