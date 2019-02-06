العمليات المشتركة: لا صحة لموافقة عبد المهدي على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها

2019/02/06 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة العمليات المشتركة اليوم الاربعاء، ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على عودة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.

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