أبو الهيل يبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون الإعلامي

2019/02/06 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد أبو الهيل مع وفد تركي التعاون الاعلامي مع المؤسسات التركية.

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