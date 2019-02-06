2019/02/06 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الشعب الإيراني اثبت التزامه بتعهداته ودعمه لشعوب المنطقة.وقال روحاني، أن “الذكرى السنوية الأربعون لانتصار الحرية على الاستبداد هي مناسبة مباركة بالنسبة للمنطقة والعالم”، لافتًا إلى أن “الشعب الإيراني انتصر فيها على نظام قمعي”.وأضاف أن “الولايات المتحدة فشلت دوما في مؤامراتها ضد الجمهورية الإسلامية مثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني: الولايات المتحدة فشلت دوما في مؤامراتها ضد إيران alansaar.

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