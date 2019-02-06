بالوثيقة.. سحب يد مدير صحة المثنى وتعيين آخر بدلاً عنه

2019/02/06 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى: الفرات نيوز} أصدر محافظ المثنى، أحمد منفي، قرارا بسحب يد مدير عام صحة المثنى محمد راضي وإحالته للتحقيق.

كما أمر المحافظ "بتعيين حسن شبوط بدلا عنه لحين انتهاء التحقيق معه".فيما أشار مصدر مطلع إلى أن القرار اتخذ بالاتفاق مع مجلس المحافظة.انتهىبواسطة..



محمود الأعاجيبي

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