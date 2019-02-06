ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في الناصرية

2019/02/06 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} تمكن فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة الجريمة المنظمة في الناصرية وقطاع الرقابة الصحية من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية شملت بقوليات وطحين صفر وزيوت وحليب.

وذكر بيان لقيادة شرطة ذي قار "كما تم ضبط ماكنة تستخدم في اعمال خياطة الاكياس , ضبطت المواد" مشيرا الى انه "تم توقيف حائز المواد الغذائية أصوليا على ذمة التحقيق".انتهىبواسطة..



علي الخفاجي

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