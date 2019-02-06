أين اختفت أساطير موت الكتاب الورقي .. 3 أسباب أفشلت ثورة الـ PDF!

2019/02/06 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد عام 2016 سيكون نهاية الكتاب الورقي ..هذا ما تنبأت به عشرات الدراسات والإحصاءات في مختلف دول العالم، لكن ما يحدث في الوقت الراهن، ينبئ بأن الكتاب الورقي استعاد عافيته، مع تراجع واضح للكتب الألكترونية، بسبب عدة عوامل واستراتيجيات اتبعتها دور النشر المختصة فيما يتعلق بالكتب الورقية، وذلك بحسب باحثين.ورغم انتشار الحواسيب […]

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