أمانة بغداد: غداً افتتاح نفق الشرطة

2019/02/06 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس-بغداد اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، ان غدا يتم افتتاح نفق الشرطة غربي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (6 شباط 2019)، إن “موعد افتتاح نفق الشرطة رسمياً امام حركة السير والمرور يكون غدا بعد إكمال صيانة وإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالنفق من إصلاح الجوينات الأرضية واكساءه بالأسفلت بالاضافة الى صب […]

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