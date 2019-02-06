بومبيو يطمئن الحلفاء بالتزام أمريكا بشأن سوريا والعراق‎

2019/02/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

طمأن

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحلفاء، اليوم الأربعاء، بأن انسحاب قوات بلاده

من سوريا “ليس نهاية معركة أمريكا” وطالبهم بتجديد الالتزام بهدف إلحاق الهزيمة النهائية

بتنظيم داعش.

وقال

بومبيو مخاطبًا نحو 79 من شركاء التحالف، تجمعوا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة في

الصراع في سوريا، إن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدًا.

وأضاف

في تعليقات افتتاحية: “انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ليس نهاية معركة أمريكا.



سنواصل

خوض المعركة إلى جانبكم..



سحب القوات تغيير تكتيكي بصورة أساسية، وليس تغييرًا في المهمة،

إنه يمثل ببساطة مرحلة جديدة في معركة قديمة”.

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