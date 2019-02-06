أخيرا.. يمكنك مسح الرسائل المرسلة على “فيسبوك ماسنجر”

2019/02/06 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ منوعات

كم من

مرة أرسلت رسالة لأحدهم على “فيسبوك ماسنجر” ثم ندمت فورا وحاولت مسحها،

دون جدوى؟..



موقف يتعرض له الكثير من الناس، لتتكرر المطالبات للشركة بتوفير هذه الخاصية،

وهو ما قامت به أخيرا.

سيكون

لدى مستخدمي فيسبوك ماسنجر الآن نافذة مدتها 10 دقائق لإلغاء إرسال أي رسالة يريدونها

من ماسنجر، سواء تم إرسالها إلى شخص واحد أو إلى مجموعة، وفق ما ذكر موقع “ديجيتال

تريندز”.

وأعلنت

فيسبوك عن تفعيل هذه الخاصية لإزالة الرسائل الموجهة عبر ماسنجر، بعد أن أتاحتها العام

الماضي عبر خدمة واتساب المملوكة لها.

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