2019/02/06 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الطائفة المندائية: لابد من وجود قوانين لتحقيق السلم المجتمعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/06 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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