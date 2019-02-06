المطران شليمون : علينا ان نغير الاسلوب الخطابي من المنابر

2019/02/06 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المطران شليمون وردوني نائب بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، اليوم الاربعاء، علينا ان نغير الاسلوب الخطابي من المنابر. وقال السيد سليمون، خلال ملتقى الرافدين المنعقد في النجف وحضرته "الغد برس"، "احمل لكم تحيات الكاردينال ساكو الذي كان بوده الحضور معكم والله يؤيد منا رجال الدين المحبة وكما ورد في الانجيل".

واضاف ان "الحب بعضنا لبعض هو الاساس فستسير الامور نحو الجمال والسعادة وينقصنا زراعة الوحدة لانها فوق المحبة".واشار انه "علينا ان نغير الاسلوب الخطابي من المنابر وتعليم الاباء والامهات تربية دينية حقة لانها تقرب الانسان من الله".وتابع المطران ان "الله خلقنا ليسعدنا وخدمة بعضنا الاخر والانسان هو القيمة العظمة زسخر له الله جميع المخلوقات لسعادته، و الله لايريد ان نتقاتل وانما يريد ان نتحاور ونتعاون".ولفت انه "لايكفي ان نقول نؤمن بالله واضرب اخي نحن كلنا عراقيون فالوطن للجميع والدين لله"، مبينا "اذا كلنا نشعر باننا اخوة سوف نعيش بسلام".واستكمل المطران ان "الاحترام والتعاون واللاعنف واليوم هو عيد لي لنمجد الله وبحث السبل لخير العراق"، لافتا الى ان "التربية الحقيقة تجعل الافكار غير السليمة تندثر ولنزرع في النفوس المحبة والحوار والسلام".

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