التخطيط تعلن خطتها لدعم وتطوير خريجي التعليم الزراعي والصناعي

2019/02/06 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الأربعاء، الخطة الخمسية لدعم وتطوير خريجي التعليم الزراعي والصناعي، لتمكين هؤلاء الخريجين ، ضمن مشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر، وتحقيق التنمية الريفية.وذكر بيان للوزارة، ان "الدليمي تفقد في جولتين منفصلتين للإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر، ودائرة المفتش العام لوزارة التخطيط، اذ التقى المسؤولين والعاملين في الدائرتين، واطلع على سير مراحل العمل ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة مسبقاً".

ووجه وزير التخطيط خلال زيارته التفقدية، "باعتماد نتائج مسح التنمية الريفية الذي أجرته الوزارة مؤخراً، لإنشاء مشاريع عمل مشتركة مع خريجي التعليم الزراعي والصناعي، في المناطق الأشد حاجة، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات المستدامة للمواطنين".

وكاشف بحسب البيان عن "سعي الوزارة لإستثمار نسبة التخصيصات التي تضمنتها موازنة العام الحالي في تمويل حزمة النشاطات والمشاريع النوعية التي تضمنتها إستراتيجية التخفيف من الفقر خلال العام الجاري والاعوام المقبلة".

وبين ان "الاستراتيجية تستهدف خفض الفقر بنسبة 25٪"، داعياً دائرة المفتش العام إلى "تكثيف جهودها الرقابية لتحقيق هذه الأهداف".انتهى/س

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