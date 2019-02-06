هيئة الجمارك العامة .. إعادة ارساليتي مواد انشائية مخالفة للضوابط بمنفذ الشيب

2019/02/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم الاربعاء، اعادة اصدار ارساليتي مواد إنشائية (بورك نوع درسا ) مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بمنفذ الشيب الحدودي.وذكرت الهيئة

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