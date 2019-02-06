قيادي في الحشد يوجه رسالة الى القوات الامريكية.. لن تنالوا هذه القاعدة

2019/02/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، اليوم الاربعاء، سر تدهور الأمن في ريف خانقين قرب الحدود مع إيران، فيما وجه رسالة الى القوات

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