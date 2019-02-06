شركة أمن سيبراني تحذر:

2019/02/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حذرت شركة أمن سيبراني من السيارات ذاتية القيادة، حيث ترى أنها على الرغم من قدرتها على جعل الحياه اليومية أسهل إلا أنها تجعل السيارة معرضة للهجمات الإلكترونية.





وذكر مسح صادر عن شركة "ذا فنومينا انستيتيوت" اليوم الأربعاء أنه في الوقت الذي وصل فيه عدد السيارات المزودة بمنافذ وصول إلى الإنترنت إلى مستوى قياسي فإن نقاط الضعف في البرامج أصبحت متاحة للمتسللين الخبراء الذين يستخدمون شبكات خلوية وواي فاي ووصلات مادية لاستغلالها.

وأضاف البيان أن الفشل في تحديد تلك المخاطر من المحتمل أن يولد أخطاء مكلفة بما فيها التأثير على ثقة المستهلك.





وشدد المسح على أن 84% من المتخصصين في مجال الأمن ومهندسي السيارات الذين شملهم الاستطلاع قلقون من أن شركات صناعة السيارات التي تقدم سيارات جديدة مزودة بأنظمة المعلومات والترفيه، وميزات ذاتية القيادة وواي فاي ووصلات خلوية وغيرها لا تواكب التهديدات الأمنية المتغيرة بسرعة.





وتابعت البيانات أن إمكانية المهاجمين في أن يراوغوا أنظمة الأمان الحساسة قد يستسبب في خطر ليس فقط على مستوى المعلومات الشخصية للسائقين ولكن أيضا سلامتهم الجسدية أيضا.





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