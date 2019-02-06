2019/02/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يعتزم جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكي حول السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.





وقالت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عبر موقعها اليوم، اليوم الأربعاء، إنها ستعقد جلسة الاستماع نصف السنوية لرئيس الفيدرالي يوم 27 فبراير الجاري، لمناقشة السياسة النقدية وحالة الاقتصاد.





وتأتي جلسة الاستماع هذه بعد أن التقى باول بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الماضي لمناقشة قضايا الاقتصاد والسياسة النقدية.





وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي في الشهر الماضي لتتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





وبحسب التصريحات السابقة، يتجه الفيدرالي إلى التأني بشأن رفع معدلات الفائدة هذا العام على أن يُولى اهتماماً كبيراً للبيانات الاقتصادية.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الفيدرالي يُدلي بشهادته أمام مجلس النواب 27 فبراير) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الفيدرالي يُدلي بشهادته أمام مجلس النواب 27 فبراير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).