الكبريت يتسرب لمياه دجلة والموارد المائية تصرح حول الموضوع

2019/02/06 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد الله في حديث خاص لموقع "الغدير"، أن" التلوث الحاصل في مياه ديالى وليست دجلة بسبب قيام أمانة بغداد بتوجيه مياه المجاري الثقيلة إلى مصابات نهر ديالى بشكل مؤقت مما كون قاعدة لتلك الرواسب تحركت بعد موجه السيول التي تم توجيهها إلى هذا النهر".

وبين عبد الله، ان" الإخبار التي تتحدث عن دخول مواد كبريتية سامة إلى مياه دجلة بعد توجيه السيول القادمة من إيران أليه آمر غير دقيق كون الوزارة لم تتأكد لغاية ألان من الموضوع وليس لديها أي معلومة بشأن هذا الأمر، والذي حصل هو تحرك المياه الثقيلة في نهر ديالى بعد توجيه السيول إلى هذا النهر وليس كما يشاع إلى نهر دجلة".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، محطات تحلية المياه في قضاء سلمان باك من إيقاف عملها لساعات عند التأكد من مرور المياه الملوثة وإعادة تشغليها مرة أخرى"، مؤكدا، أن" المياه تعمل على تصليح نفسها بنفسها ولا خوف من امتداد المياه الملوثة إلى بقية المحافظات كون المياه تنتج الأوكسجين الذي يساعد على تصفيته والتخلص من جميع المواد السامة وبمدة لا تتجاوز اليومين".

وأشار عبد الله إلى إن" هذه الحالة لا تشكل خطرا على بقية المحافظات لأنها لا تدوم لأكثر من يوم أو يومين وتنتهي ويمكن أن تقوم محطات المياه إيقاف عمل منظومات التحلية لوقت قليل جدا في حال تأكدت من دخول المياه الملوثة إلى الأحواض والخزانات".وكانت محافظة واسط قد اعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عن تسرب الكبريت بنسب مرتفعة في السيول التي قدمت إليها وتم توجيهها إلى نهر دجلة عبر مجرى أم الجري.

انتهى..م.ر

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